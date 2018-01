Un cane “assunto” dal Museum of Fine Arts di Boston: identificherà tarme e parassiti

Il Museum of Fine Arts di Boston avrà presto un “naso” molto speciale per difendere i suoi capolavori da tarme e altri parassiti. Riley, un cucciolo di Weimaraner, è stato “assunto” con il ruolo unico al mondo di «conservatore a quattro zampe» e verrà addestrato specificamente nella lotta agli insetti che potrebbero danneggiare le collezioni. «È un progetto pilota, un esperimento», ha detto la vice direttrice del museo Katie Getchell al lancio dell'iniziativa fondata sul fatto che nessuna tecnologia è potente quanto l'olfatto canino. Che addirittura è in grado di effettuare la diagnosi precoce di alcuni tumori.



Secondo Pepe Peruyero, padrone dell'agenzia di addestramento dei cani Pepedogs, il piano del Museum of Fine Arts è assolutamente plausibile: Pepedogs ha addestrato cani a identificare uova di tartarughe marine sepolte sotto un metro di sabbia e trovare larve sui campi di golf sei mesi prima che si schiudano e distruggano l'erba. Mai però finora le narici del miglior amico dell'uomo erano state impiegate in un museo: a proteggere da infestazioni opere come il prezioso trittico ligneo attribuito a Duccio e bottega, la Madonna delle Nuvole di Donatello e oltre 27 mila tessuti, tra ricami a piccolo punti dei primi coloni americani agli arazzi europei, tappeti orientali e capi di alta moda. Se Riley si dimostrerà all'altezza dopo l'addestramento, il museo condividerà l'esperimento con altre istituzioni.

