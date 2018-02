Sridevi Kapoor, giallo sulle morte della star di Bollywood: escluso l'infarto, è morta per annegamento

Si è di colpo tinta di giallo la improvvisa morte ieri a Dubai della attrice 'superstar' di Bollywood, Sridevi, dopo la pubblicazione oggi dei risultati di una autopsia che attribuisce il decesso non ad infarto, come si era detto in un primo momento, ma ad «annegamento accidentale».



Tutti i media, che da 48 ore continuano senza sosta a fornire i particolari della tragedia che ha colpito a soli 54 anni uno dei più amati personaggi del cinema indiano, hanno ripetuto che ha perso la vita nel bagno di uno dei più lussuosi hotel di Dubai, dove si trovava per partecipare al matrimonio di un nipote. Sia pure sorprendente, la tesi dell'infarto come causa della morte era stata accettata da tutti, compresi i famigliari. Ma oggi quando è stato reso di pubblico dominio il referto dell'Istituto di medicina legale di Dubai, l'intera opinione pubblica indiana è stata colta di sorpresa.



Sridevi aveva 54 anni e il suo debutto al cinema risaliva al 1978, quando aveva 18 anni. In carriera era apparsa in pellicole nelle lingue Tamil, Telugu, Malayalam e Kannada. Cordoglio per la morte dell'attrice è stato espresso anche dal primo ministro indiano, Narendra Modi, che si è detto «attristato dalla scomparsa prematura della nota attrice Sridevi, una veterana dell'industria cinematografica la cui lunga carriera comprendeva ruoli diversi e performance memorabili». Il presidente indiano Ram Nath Kovind, su Twitter, si è detto «scioccato» dalla notizia, affermando che la morte di Sridevi «ha lasciato il cuore spezzato a milioni di fan».



In moltissimi si sono radunati fuori dalla sua casa in città. Sridevi era sposata con il produttore cinematografico Boney Kapoor con cui aveva due figlie. Oltre ai riconoscimenti cinematografici Sridevbi poteva avantare anche una delle più alte onorificenze indiane, il Padma Shri. L'ultimo film in cui è apparsa è stato 'Mamma', arrivato sugli schermi lo scorso anno.

