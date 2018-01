Weinstein, il dossier della polizia alla procura di Los Angeles

In un passaggio significativo dell'inchiesta penale su Harvey Weinstein per molestie sessuali la polizia di Beverly Hills ha consegnato alla procura di Los Angeles due dossier per reati di sesso. Oltre 80 donne, tra queste alcune attrici famose, hanno accusato il potente ex boss di Miramax di molestie e stupri commessi nell'arco di decenni. E' la prima volta che la magistratura di Los Angeles acquisisce materiale sul caso Weinstein che potrebbe portare a una incriminazione del produttore.

