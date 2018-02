Musei, il Consiglio di Stato mette un freno sui direttori stranieri, Franceschini: «Figuraccia nel mondo»

Ok del Consiglio di Stato alla procedura scelta dal Mibact per la valutazione dei direttori dei musei, ma viene rimessa in discussione l'apertura a direttori stranieri. È questo, in sintesi, secondo quanto si apprende, il contenuto della sentenza pubblicata oggi dalla sezione sesta del Consiglio di Stato in merito a un ricorso presentato nei mesi scorsi.



«Davvero difficile fare le riforme in Italia. Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato, quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei musei all'adunanza plenaria. Cosa penseranno nel mondo? » Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini che commenta così la decisione del Consiglio di Stato sulla questione dei direttori stranieri per i musei statali autonomi.

