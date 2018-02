Da Ostia Antica a Pompei, in arrivo 740 milioni per rilanciare i tesori d'arte

di Laura Larcan

Da Ostia Antica, a Pompei, passando per i centri storici di Roma, Venezia e Firenze. In arrivo un tesoretto per il patrimonio culturale. Il Cipe ha approvato oggi 740 milioni di euro per sostenere 59 nuovi interventi di rilancio e sistegno dei sul territorio nazionale. Nel dettaglio spiccano 360milioni di euro per il recupero dei centri storici di Napoli, Palermo, Cosenza e Taranto, cui su aggiungino i 10 milioni di euro per la buffer zone di Pompei. Strategici i 32 milioni per il Grande progetto Ostia antica, oltre ai 20 milioni di euro per la riqualificazione del litorale domizio. Non solo arte ma anche cinema e spettacolo. In ballo, 135 milioni per l’audiovisivo e le imprese culturali creative. Infine, oltre 55 milioni per le rafforzare gli investimenti sul turismo sostenibile e di qualità. Soddisfatto il ministro della Cultura Dario Franceschini che evidenzia come con questo piano di finanziamento «sale a oltre 4,2 miliardi di euro il valore dei cantieri della cultura».



