Bungaro torna in tour, sarà a Roma il 28 maggio

Bungaro è pronto per il tour nazionale, dopo la sua strepitosa partecipazione alla 68° edizione del Festival di Sanremo, dove insieme ad Ornella Vanoni e Pacifico, ha presentato il brano “Imparare ad amarsi”. Negli anni precedenti il cantautore ha già vinto quattro Premi della Critica, e anche il 2018 è stato ricco di riconoscimenti: oltre al “Sergio Endrigo” alla miglior interpretazione e il “Baglioni D’Oro” per la miglior canzone secondo i cantanti in gara, l’artista ha ricevuto anche il Premio AFI 2018, un prestigioso riconoscimento musicale dall'Associazione Fonografici Italiani.



Il tour dal titolo “Maredentro” partirà il 4 marzo dal Teatro Annibalcaro di Civitanova - Marche e toccherà le più importanti città d’Italia: Civitanova Marche (4 marzo - Teatro Annibalcaro), Bologna (5 e 6 marzo - Bravo Caffè), Sassari (16 marzo - Birdland), Cagliari (17 marzo – Bflat), Mola di Bari (14 aprile – Dal Canonico), Parabita - LE (15 aprile – Acrie Lifestyle), Ferrara (27 aprile – Il Torrione Jazz), Milano (17 maggio – Blue Note) e Roma (28 maggio – Auditorium Parco Della Musica).



È un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo l’ultimo progetto discografico di Bungaro - “Maredentro IL VIAGGIO” (etichetta “Esordisco”, distribuzione Warner Music Italy). Una Special Edition dell’album, pubblicata il 9 febbraio, include una versione di “Imparare ad amarsi” interamente interpretata dallo stesso Bungaro, insieme ad altri due inediti, “Le previsioni della mia felicità” e “Amore del mio amore”. Tra i maggiori successi del disco, la canzone “Perfetti Sconosciuti” (che, un anno fa, vinse il Nastro D’Argento e il Ciak D’Oro, candidata ai David di Donatello per la Migliore Canzone Original) e la cover in salentino de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti.



“Maredentro IL VIAGGIO” contiene una miriade di perle da scoprire o riscoprire, brani riarrangiati e interpretati nel suo stile inconfondibile ed essenziale: “Io non ho paura” (resa celebre dall’interpretazione di Fiorella Mannoia); “Guardastelle” (vincitrice del Premio della critica al Festival di Sanremo 2004, canzone che ha girato il mondo ed è stata interpretata anche da Youssou N’Dour); “Il Mare Immenso” (presentata nel 2011 al Festival di Sanremo da Giusy Ferreri); “Agisce”(scritta per Patrizia Laquidara, Premio della critica Musicultura nel 2002); “Il Deserto” (cantata, in precedenza, con Fiorella Mannoia); “A me non devi dire mai” (scritta a quattro mani con Chiara Civello); “Nottambula” (una delle sue prime creazioni del lontano 1984, scritta con Pino Romanelli). Inoltre, per la prima volta, Bungaro interpreta alcune canzoni di altri artisti: oltre a “L’ombelico del mondo”, “La donna riccia” (omaggio a Domenico Modugno); “Passione” di Libero Bovio (una delle canzoni napoletane più famose di tutti i tempi, molto amata dalla famiglia del cantautore). Bungaro propone anche “Apri le braccia“, unica versione italiana di “Once in a life time” di David Byrne dei Talking Heads. Nel disco si nota anche la sua passione per il Cinema: Bungaro canta “Se rinasco” (con le citazioni di alcuni dei suoi film preferiti: “Mare dentro”, “Fino all’ultimo respiro”, “Le notti di Cabiria”, “La passione e la vergogna” e “I racconti del cuscino”).



Le date

4 Marzo – Civitanova Marche – Teatro Annibalcaro

5 Marzo – Bologna – Bravo Caffè

6 Marzo – Bologna – Bravo Caffè

16 Marzo – Sassari – Birdland



17 Marzo – Cagliari - Bflat

14 Aprile – Mola di Bari – Dal Canonico

15 Aprile – Parabita (LE) – Acrie Lifestyle

27 Aprile – Ferrara – Il Torrione Jazz

17 Maggio – Milano – Blue Note

28 Maggio – Roma – Auditorium Parco Della Musica





