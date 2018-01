Cristina D'Avena, disco di platino con “Duets”

Cristina D' Avena ha ottenuto il disco di platino per le vendite del suo ultimo album “Duets-Tutti cantano Cristina”, uscito il 10 novembre, che contiene 16 duetti con famosi artisti (tra cui J-Ax, Emma, Elio, Loredana Bertè, Noemi, Ermal Meta) realizzati su brani e sigle 'cult' dei cartoon amati da tutte le generazioni.



Lo ha reso noto la stessa cantante bolognese sulla sua pagina Facebook. «Ragazzi ho appena saputo che “Duets” è stato certificato PLATINO - scrive -. Per me è un traguardo meraviglioso, sono felicissima e orgogliosa di averlo raggiunto. Ringrazio i 16 grandi artisti che hanno interpretato i brani dell'album e tutti coloro che amano e condividono con me questo mondo magico e spensierato che ci fa tornare tutti un pò bambini dentro». In un paio d'ore il post ha raggiunto duemila "mi piace".

© RIPRODUZIONE RISERVATA