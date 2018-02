Sanremo, Meta-Moro restano in gara: calo di ascolti per la seconda serata ma sempre meglio di Conti

A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento». Lo ha reso noto la Rai.



Il brano di Meta e Moro "Non mi avete fatto niente", spiega l'ufficio legale della Rai in una nota letta in sala stampa, «contiene stralci del brano 'Silenziò (presentato a Sanremo Giovani nel 2016, ndr) in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi la circostanza che il brano sia stato già fruito non inficia la novità della canzone in gara».



Inoltre, dagli approfondimenti fatti, è risultato che «i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse. La somma degli stralci non supera un minuto e 3 secondi su una durata complessiva di 3 minuti e 24 secondi, dunque inferiore a un terzo». La conclusione è che «le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa canzone. 'Non mi avete fatto nientè è dunque nuova e resta in gara».



Sono stati 9 milioni 687 mila, pari al 47.7% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Nel 2017 la seconda serata del festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi aveva avuto in media 10 milioni 367 mila spettatori, pari al 46.6% di share.





La media d'ascolto è inferiore di circa 700.000 spettatori rispetto allo scorso anno ma questo è spiegabile anche con la maggiore durata dello spettacolo di ieri sera, chiusosi all'1.07



La scaletta di stasera Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Max Gazzè, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Noemi, The Kolors, Mario Biondi: è questo l'ordine di uscita dei dieci Big di stasera al Festival di Sanremo.



Nino Frassica sarà ospite stasera del festival. Lo conferma lo stesso attore su Twitter: «Perché Sanremo è a Sanremo !! Ci vediamo stasera!!».



