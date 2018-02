Sanremo2018, Meta-Moro restano in forse. Dietrofront Rai: «Tutto da decidere»

Non è ancora definito il destino della canzone 'Non mi avete fatto niente' con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro sono in gara a Sanremo. Pur avendo assicurato, in un primo momento, che il pezzo «ha i requisiti di un brano nuovo a tutti gli effetti», dopo i rilievi emersi nel corso della conferenza stampa il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo precisa che «in base agli elementi emersi, saranno fatte con l'ufficio legale della Rai ulteriori valutazioni». Il ritornello è simile ad un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2016. Il brano è firmato, oltre che da Meta e Moro, da Andrea Febo, già tra gli autori del brano 'Silenziò cantata nel 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali.

«Non si tratta di un plagio, l'autore è lo stesso e il regolamento prevede la possibilità di campionare o usare stralci di altri autori, per un totale non superiore al 30%. Quindi la canzone ha i requisiti di un brano nuovo a tutti gli effetti», aveva detto il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, chiudendo il caso. Poi il dietrofront.



Il ritornello di 'Silenziò, praticamente uguale anche nella melodia, recitava nel testo: «Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente». Parole sostanzialmente uguali al testo di 'Non mi avete fatto nientè: «Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente».



Il problema, essendo coinvolto lo stesso autore in entrambi i brani, non sarebbe stato il plagio ma la mancanza del requisito di brano inedito per una parte importante della canzone. Su Twitter i fan dei due cantautori in gara sottolineano che «nelle interviste rilasciate a Sanremo i due hanno spiegato con chiarezza che il ritornello era già esistente e che il pezzo si è sviluppato da quel ritornello di Febo».

