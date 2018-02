Sanremo, omaggio a Endrigo con polemica, la figlia: «Potevano invitarmi». E la Rai istituisce il premio dedicato a Sergio

«Secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare?». La domanda è della figlia di Sergio Endrigo, Claudia, dopo l'omaggio sul palco dell'Ariston di Claudio Baglioni con i tre de Il Volo. Il cantautore, che aveva vinto il Festival nel 1968, viene ricordato con il brano Canzone per te. Così Claudia Endrigo su Facebook posta: «Mi state intasando messanger e whatsapp con dei bellissimi messaggi. Molti di voi non sanno che non guardo Sanremo ma, secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare? Comunque grazie di cuore per il vostro affetto nei miei confronti e nei confronti di papà». Con tanto di cuore in chiusura.







Seguono messaggi non proprio di ovazione sull'esecuzione e nemmeno sulla scelta di escludere la presenza della figlia in memoria. La Rai comunica che sabato sera la Sala Stampa voterà per il Premio per la migliore interpretazione intitolato "Sergio Endrigo".







