Roma, l'illusione in palcoscenico al Teatro Olimpico, torna Supermagic: il festival della magia

Torna, anche quest’anno al Teatro Olimpico, dal 25 gennaio al 4 febbraio, l’evento magico più atteso d’Italia, Supermagic, il Festival Internazionale della magia. Giunto alla XV edizione, lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa continua a sorprendere il suo pubblico, proponendo solo i migliori artisti del momento e gli effetti di illusionismo più innovativi.



Uno straordinario successo che vanta più di 75 maghi di fama mondiale applauditi da oltre 170mila spettatori durante le precedenti edizioni ed infruttuosi tentativi di imitazione. Supermagic 2018 “Miraggi” è il nuovo spettacolo con i più grandi artisti, illusionisti e prestigiatori dell’attuale panorama magico mondiale, alcuni per la prima volta a Roma. Un nuovo eccezionale cast per intraprendere il viaggio verso il magico, dove, chi si avventura senza esperienza, viene abbagliato dai miraggi. Ogni esibizione racconta affascinanti visioni di sogno e il desiderio di trasformare l’illusione in realtà. Due ore di meraviglia, dove stupore, suspence, divertimento e magia si fondono in uno spettacolo in grado di coinvolgere e far sognare il pubblico di tutte le età.



Un evento teatrale irripetibile, che celebra l’incanto e l’eleganza dell’arte magica. Una nuova sfida, con straordinarie grandi illusioni, innovative tecnologie ed effetti speciali sorprendenti. Supermagic 2018 “Miraggi” è l’unica vera occasione in Italia per entrare da protagonisti nel mondo dell’illusione ed essere circondati dalla magia. Supermagic continua, inoltre, il suo progetto culturale offrendo al grande pubblico la possibilità di avvicinarsi all’arte magica. Offrirà una lezione di magia gratuita per dare la possibilità a tutti di imparare i segreti dei grandi maghi e stupire gli amici.

