Elvis Presley torna a teatro grazie ad un musical, Hard Rock Cafe Roma lo celebra

di Cristina Montagnaro

Quasi una settimana per celebrare il mito di Elvis Presley, che torna nella città eterna con uno spettacolo teatrale “Elvis the musical” al Teatro Brancaccio dal 6 all’11 marzo. Un'occasione che all’Hard Rock Cafe Roma, di via Veneto, dove c’è uno scintillante gilet indossato da The King in uno dei suoi concerti, hanno colto al volo: chi esibirà il biglietto dello spettacolo avrà sconti sulle consumazioni e gli appassionati potranno gustare anche uno speciale menù Elvis, che amplierà l’offerta gastronomica.



Inoltre il 5 marzo alla vigilia della prima nel Cafe di Via Veneto, dalle 21.00 alle 23.00, si esibiranno live i due Elvis, Joe Ontario e Michel Orlando, che interpretano nello spettacolo rispettivamente il cantante agli esordi e nella fase più matura della carriera.



In programma un Rock Quiz su Elvis con in palio i biglietti per la Prima di “Elvis The Musical” il 6 marzo, al Teatro Brancaccio di Roma.



Per tutti i clienti che in quei giorni saranno al Cafe è prevista una riduzione sul prezzo del biglietto, il 20% di sconto, ritirando presso Hard Rock Cafe Roma la cartolina dello spettacolo.



Elvis the Musical con la regia di Maurizio Colombi è uno spettacolo incalzante e ritmato, all'insegna degli indimenticabili successi di Presley a partire dagli anni 50 fino al 1977, quando la leggenda scomparve.

Lo spettacolo, attraverso le canzoni di Elvis e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui, svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business.



Lo spettacolo è suonato da una band che accompagna dal vivo, per poco meno di due ore, un cast di 18 performer, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni fino agli anni 70, i più significativi per la musica.

La scenografia è arricchita da video che ci permettono di ripercorrere, come fosse attuale, l'esperienza unica della tragedia umana e del successo incontenibile vissuti della più grande star di tutti i tempi, the King of Rock'n'Roll Elvis Presley.







