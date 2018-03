Nei panni di una donna, al Teatro delle Muse omaggio a Franca Rame

Il potere di un sorriso come metodo terapeutico per affrontare un dolore forte, lacerante. Questo lo spirito con cui l'attrice Luciana Frazzetto torna sul palco, nella giornata dell'8 marzo alle 20.30 al Teatro delle Muse di Roma, nello spettacolo “Nei panni di una donna?” per la regia di Massimo Milazzo e prodotto dalla Lumax Production.



Un monologo, scritto a quattro mani con Riccardo Graziosi, che affronta il delicato ed attuale tema della violenza sulle donne attraverso un’esperienza uomo /donna raccontata con profonda energia e carica umana, inizialmente con un’ironia graffiante, fino a svelarsi poi in tutta la sua drammaticità. In questo andamento altalenante di emozioni emergono la lucidità e il coraggio nel sottolineare l'importanza di denunciare prima di tutto. E proprio per ribadire questo messaggio la serata sarà dedicata alla memoria di Franca Rame, da sempre in prima linea nel dare voce alle donne.



Con il benestare della famiglia Fo saranno, infatti, assegnati dei riconoscimenti a: Maurizio Insidioso per la figlia Chiara, la ragazza romana aggredita brutalmente dal fidanzato nel 2014 ed oggi costretta a vivere in stato vegetativo, Daniele Bocciolini, l’avvocato in prima linea nelle cause di stalking, Roberta Bruzzone, la criminologa e psicologa forense chiamata ad intervenire in numerosi casi di cronaca, Progetto No Violence, l’associazione del fotografo Michele Simolo e l'associazione La Voce di Rita Onlus, che da anni documentano, denunciano per sensibilizzare l’opinione pubblica con eventi mirati. Il 10 gennaio la Frazzetto torna poi sullo stesso palco per un nuovo testo sempre dedicato alle problematiche femminili, con Francesca Milani e Stefano Scaramuzzino, "Una donna per amico".







