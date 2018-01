Scheri, il direttore di Canale 5: «Per i Mondiali 2018 sogno Totti in video»

di Maria Elena Barnabi

All'ora del tramonto la torre dei ripetitori Mediaset si vede per chilometri lungo la tangenziale est di Milano. A Cologno Monzese, alle porte della città, corso Europa è un'infilata di studi e uffici del Biscione. Superate le sbarre all'ingresso e le guardie giurate, si entra nel mondo creato da Silvio Berlusconi, ora territorio del figlio Pier Silvio, a Mediaset. Un mondo di palazzi silenziosi, manager in giacca e cravatta, sedie in pelle, uffici dirigenziali grigi e marroni, schermi tv alle pareti. Il potere della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO