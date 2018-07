A Bubola, Valeriano e Piccinni il Premio Benedetto Croce

A Pescasseroli (AQ) si è conclusa la XIII edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. I vincitori di quest’anno sono, per la sezione narrativa Massimo Bubola con “Ballata senza nome” edizioni Frassinelli, per la saggistica Annacarla Valeriano con “Malacarne” edito da Donzelli e per il giornalismo letterario Flavia Piccinni con il libro “Bellissime” edito da Fandango.



Il Premio alla Memoria di quest’anno andrà allo storico Rosario Villari, scomparso lo scorso anno. A coordinare la cerimonia di premiazione sono stati presenti la scrittrice Dacia Maraini insieme al professore Luca Serianni dell’Accademia della Crusca, entrambi membri della giuria istituzionale del Premio.

