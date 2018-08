Accuse di aggressioni sul set, ritirato il nuovo film con Johnny Depp

L'onda negativa sembra essere inarrestabile per Johnny Depp. Il suo ultimo film "City of Lies", la cui uscita era prevista a settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani specificando anche che al momento non c'è una data ufficiale per una nuova uscita.



Il film parla della morte del rapper Notorious B.I.G., considerato uno dei migliori della storia e ucciso a soli 24

anni nel 1997. Depp ha il ruolo di un detective della polizia di Los Angeles che cerca di indagare su un delitto ancora insoluto. La decisIone di ritirare il film viene dopo il recente profilo non positivo dell'attore uscito sulla rivista Rolling Stone e la causa da parte di un membro della squadra di produzione del film

il quale ha accusato Depp di averlo preso a pugni due volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA