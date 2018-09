Addio a Dudley Sutton: l'attore inglese aveva lavorato con Fellini

Si è spento a 85 anni Dudley Sutton, popolare attore britannico, molto noto in patria per aver interpretato diversi ruoli umoristici. L'attore si è spento sabato scorso al Royal Trinity Hospice di Londra dopo una lunga battaglia con il cancro. Sutton è apparso in numerose serie televisive, tra cui «Coranation street», «Z cars», «Disneyland», «Lovejoy», «Eastenders», «Valle di luna» e «Doctors».



Dudley Sutton ha recitato anche in numerosi film, tra cui «Casanova di Fellini», «8 facce di bronzo», «Circolo vizioso», «La ragazza con il bastone», «I diavoli», «Come una rosa al naso», «La pantera rosa sfida l'ispettore Clouseau», «Il principe e il povero», «Valentino», «Le due facce del male», «Orlando», «Incognito».

