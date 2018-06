Addio a Richard Harrison, il nonno di "Affari di famiglia"

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. E' morto Richard Benjamin Harrison, volto del reality televisivo di History "Affari di famiglia" (in originale "Pawn Stars"), conosciuto come Il Vecchio. Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta a 77 anni, è il figlio Rick Harrison: «Se n'è andato stamattina circondato da coloro che amava», ha dichiarato. «Mancherà moltissimo alla sua famiglia, al team del Gold & Silver Pawn Shop e ai suoi numerosi fan in tutto il mondo. Era il mio eroe, ho avuto la fortuna di avere un "vecchio" molto figo come mio padre».

Non sono state divulgate le circostanze della morte.



Il programma "Affari di famiglia", di cui Harrison era protagonista, è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas, il Gold & Silver Pawn Shop. Qui Richard Harrison "il Vecchio", insieme a suo figlio Rick "la Volpe", suo figlio Corey "lo Smilzo" e Austin "Chumlee" Russell dovranno cercare di valutare in ogni puntata gli oggetti proposti, per poi acquistarli, se necessario restaurarli e successivamente ricavarci qualcosa. Capita tuttavia che l'acquisto non vada a termine, il più delle volte per l'impossibilità di guadagno sull'oggetto. Il negozio opera 24 ore su 24 e conta circa 30 dipendenti. Vista la varietà degli oggetti proposti, il Gold & Silver Pawn Shop molto spesso si rivolge a esperti del settore come Dana Linett, esperto di manufatti storici Americani, Tony Dee, esperto di armi da fuoco, Jesse Armoroso, esperto di strumenti musicali e diversi calligrafi tra cui Brenda Anderson. La serie descrive le interazioni del personale con i clienti, le trattative per l'acquisto degli oggetti, il background storico degli oggetti e i conflitti interpersonali tra il proprietario del negozio e i commessi. In alcune puntate della serie sono apparsi personaggi famosi quali Bob Dylan, Jeremy McKinnon, Meredith Vieira, gli Oak Ridge Boys, George Stephanopoulos, Matt Kenseth, Steve Carell, e Roger Daltrey.

