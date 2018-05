Amos Oz e Elizabeth Strout a Taormina per “Taobuk 2018”, Festival internazionale di letteratura

Saranno Amos Oz, Elizabeth Strout, Stefano Bollani e Dario Argento a inaugurare, il 23 giugno “Taobuk 2018”, il Festival Internazionale di Letteratura di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara che si concluderà il 27 giugno. Al Teatro Antico, in una serata che vedrà sul palco Carmen Consoli, Paola Cortellesi, Anna Valle e Sergio Castellitto, Oz e la Strout riceveranno i Taobuk Awards, riconoscimenti d'eccellenza per la letteratura e le arti. Mentre i Taobuk Award alla Carriera verranno consegnati a Dario Argento e Stefano Bollani che si esibirà, con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Paolo Silvestri, in “Rapsodia in blu” di Gershwin. L'evento andrà in onda in differita il 3 luglio alle 23.00 su Rai2. Tra gli ospiti Edgar Morin, Asli Erdogan, Catherine Dunne, Fernando Savater, l'iraniana Jamileh Kadivar, la canadese di origini cino-malesi Madeleine Thien e il canadese di origine libanese Rawi Hage. Tra gli italiani Paolo Giordano, Daria Bignardi e Giancarlo De Cataldo.

