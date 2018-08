Venezia, applausi e commozione per Sulla mia pelle: riesplode il caso Cucchi

di Valentina Errante

VENEZIA - Sette minuti di applausi, commozione, denuncia: un episodio nerissimo della storia recente italiana, la morte di Stefano Cucchi avvenuta in carcere il 22 ottobre 2009 e ancora oggetto di un processo penale, irrompe alla Mostra e costringe gli spettatori in abito da sera a ricordare e porsi delle domande. Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini e interpretato da uno straziante Alessandro Borghi, ha aperto ieri la sezione Orizzonti e conquistato il pubblico veneziano. In sala c'era anche, estremente commossa, Ilaria Cucchi,...

