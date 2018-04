Dalla Corea arriva Ogu, il cane del cinema erede di Rin Tin Tin

Dopo Lassie e Rin Tin Tin, il commissario Rex e i dalmata della Carica dei 101, la walk of fame dei quadrupedi del cinema si è spostata in Oriente, in Corea del Sud, dove spopola il cane Ogu che sarà ospite al Far East Film Festival con la pellicola che lo ha lanciato, "Little Forest", in anteprima europea il 25 aprile prossimo a Udine.



In patria e nell'Estremo Oriente Ogu è un vero e proprio fenomeno pop, con migliaia di follower su Instagram, articoli, servizi televisivi, e "interviste". A lanciarlo nello show business del cinema dell'Est Jenna Ku, produttrice del film sudcoreano di Yim Soon-rye. Tra gli interpreti di Little Forest appare la diva sudocreana Moon So-ri, una delle guest star più attese del Feff 20, che salirà sul palco udinese il 24 aprile per presentare la sua opera prima da regista, l'irriverente comedy autobiografica "The Running Actress".

© RIPRODUZIONE RISERVATA