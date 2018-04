Banderas: amerò la mia ex Melanie Griffith fino alla morte

«Amerò Melanie fino alla morte». Parola di Antonio Banderas che in un video pubblicato ieri parla così

della sua ex moglie, Melanie Griffith, dalla quale si è separato nel 2015 dopo 19 anni di matrimonio: «Anche se siamo divorziati - ha detto il 57enne attore spagnolo - è la mia famiglia e la amerò fino alla

morte». «Siamo stati in contatto per tutti questi anni e abbiamo raggiunto un accordo di separazione molto amichevole», ha aggiunto Banderas, attualmente nei panni del grande pittore Pablo Picasso per

la serie "Genius" di National Geographic.



Dal matrimonio tra le due star è nata Stella Banderas, mentre Griffith ha altri due figli, Alexander e Dakota, nati dai due precedenti matrimoni con gli attori Steven Bauer e Don Johnson.



© RIPRODUZIONE RISERVATA