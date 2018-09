Morta Barbara Nascimbene, attrice ed ex di Massimo Ranieri: recitò ne L'Esorciccio

Lutto nel mondo del cinema italiano: Barbara Nascimbene, all'anagrafe Nacimben, è morta all'alba di oggi all'ospedale San Camillo di Roma, dopo una breve malattia. Lo comunica la famiglia: Barbara, nata a Roma nel 1958, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, il 28 settembre. I funerali si svolgeranno domani, 18 settembre, alle 9.30 con rito ebraico al Tempio del Cimitero di Prima Porta.



Attrice di successo soprattutto negli anni '70 e '80, ha avuto una lunga relazione con il cantante Massimo Ranieri, a cui è stata legata per quasi 10 anni. Lascia due figlie, Giada e Federica, di 40 e 41 anni, avute dal marito Morris Bendaud, morto giovanissimo in un incidente stradale.



LA CARRIERA Figlia d'arte, il padre Sergio era un direttore e compositore d'orchestra, aveva esordito giovanissima nel film L'Esorciccio di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in cui interpretava la parodia di Linda Blair nell'Esorcista. Tra gli altri film, Il garofano rosso con Miguel Bosè, con il quale ha avuto una breve relazione, La liceale seduce i professori di Mariano Laurenti con Lino Banfi, Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni.



Per la tv, nell'82, è stata protagonista della serie Rai tratta dai romanzi di Liala e nell'84 dello sceneggiato Nata d'amore, con cui si è aggiudicata il Premio Naxos Oscar Tv e durante le riprese è iniziata la storia d'amore tra lei e Massimo Ranieri. Tra le ultime interpretazioni I due prigionieri di Anton Giulio Majano, nel 1985, e L'ispettore Sarti - un poliziotto, una città di Giulio Questi.

