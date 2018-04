di Gloria Satta

Benicio Del Toro (Oscar 2001 per Traffic) guiderà la Giuria del Certain Regard, secondo concorso della Selezione Ufficiale del Festival di Cannes (la 71ma edizione si svolgerà dall'8 al 19 maggio). Nato a PortoRico, cresciuto in Pennsylvania, attore versatile, cinefilo appassionato, ex giocatore di basket, un metro e 90 di altezza, Benicio ha legato la propria carriera a film memorabili come I soliti sospetti, 21 grammi, Paradise Lost, Jimmy P., Basquiat, Savages, Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Era già stato in giuria a Cannes nel 2010, quando la Palma d'oro venne assegnata al film Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti del regista tailandese Apichatpong Weerasethakul.

Nel ruolo di presidente della Giuria del Certain Regard, Del Toro succede a Uma Thurman che l'anno scorso aveva premiato Mohammad Rasoulof, Mathieu Amalric, Taylor Sheridan, Michel Franco. E Jasmine Trinca per il film di Castellitto Fortunata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA