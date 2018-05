Box office, entra “Loro 2" di Sorrentino al secondo posto

Mentre gli appassionati di cinema seguono frementi le novità e le star sul red carpet del festival di Cannes, al box office italiano continua la corsa dei supereroi di Marvel con “Avengers: Infinity War”. Il blockbuster Disney per la terza settimana consecutiva, nonostante un calo del 59%, si conferma primo al box office italiano incassando un altro milione e 143 mila euro (con una media di 1.718 euro su 666 sale) per un totale di 17 milioni 317 mila. Al secondo posto esordisce la seconda parte della saga di Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, “Loro 2”con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci e Riccardo Scamarcio. Il film, che vanta la media sala più alta della top ten e cioè 2.022 euro su 539 sale, guadagna 1 milione 89 mila euro in 4 giorni.



La prima parte, “Loro 1”, rimane tra i più visti del week end: alla terza settimana di programmazione incassa 365 mila euro per un totale di 3 milioni 753 mila. Gli altri debuttanti tra i primi dieci sono: la commedia poliziesca “Show Dogs” con Will Arnett (terza con 580 mila euro di incasso), la commedia italiana “Tonno spiaggiato” con Frank Matano (sesto) e “Si muore tutti democristiani” di Terzo Segreto di Fatima (decimo). Slitta dal podio al quarto posto “Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini con Maurizio Nichetti, Claudio Bisio, Lino Guanciale e Giusy Buscemi che incassa 413 mila euro nel fine settimana e 1 milione 663 mila in 15 giorni. Settima posizione per “Escobar - Il Fascino del Male” con Javier Bardem e Penelope Cruz.Tratto dalle memorie dell’ex reporter Virginia Vallejo che fu intervistatrice e amante del signore colombiano della cocaina, il film di Fernando Leon de Aranoa mette via altri 213 mila euro nel fine settimana e 3 milioni milioni 250 mila in 4 settimane. All’ottavo posto c’è “Game Night - Indovina chi muore stasera?” (con Jason Bateman e Rachel McAdams) che incassa 180 mila euro (820 mila in totale) e al nono “L’Isola dei Cani” (film d’apertura alla scorsa Berlinale di Wes Anderson), che ne guadagna 108 mila (628 mila complessivi). Nel complesso gli incassi totali sono stati di 4 milioni 898 mila euro con un -26% rispetto allo scorso week end e un +5.44% rispetto all’analogo periodo di un anno fa.

