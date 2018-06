di Gloria Satta

Un solo film italiano, "Dogman" di Matteo Garrone, nella top ten degli incassi dello scorso week end: slittato al decimo posto, ha totalizzato 2.335.532. La classifica è ancora dominata da "Jurassic World: il Regno distrutto" (6.922.996), seguito da "211 - Rapina in corso" (191.476), "Ogni giorno" (187.283), "Solo: a Sat Wars Story" (4.155.824), "Mary il fiore della strega" (148.192).

In sesta posizione "Deadpool 2" (6.901.311), in settima "A quiet passion" (68.849), seguito da "La stanza delle meraviglie" (66.520) e "La truffa dei Logan" (711.535).

