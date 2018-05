Debutta "Leto" e alla conferenza una sedia vuota contro zar Putin

di Gloria Satta

La targhetta con il nome, Kirill Serebrennikov, e una sedia vuota: alla conferenza stampa del film Leto, applaudito in concorso, pesa come un macigno l'assenza del regista russo che sconta gli arresti domiciliari a Mosca ufficialmente per truffa, in realtà perché si oppone al regime di Putin. «È stato arrestato il 22 agosto scorso, durante le riprese», racconta il produttore Ilya Stewart, «noi abbiamo completato il film e Kirill lo ha montato in casa, senza poter comunicare con nessuno». A nulla...

