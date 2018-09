Captain Marvel, svelato il primo trailer del nuovo film sui supereroi

di R.S.

Marvel Studios ha da poco reso pubblico il primo trailer ufficiale del nuovo film, "Captain Marvel". La pellicola, che anticiperà di pochi mesi l'uscita del quarto film sugli Avengers (in sala il 3 maggio), porterà negli Stati Uniti dal prossimo 3 marzo un nuovo personaggio, la supereroina Carol Denvers, in arte Captain Marvel. Interpretata dall'attrice premio Oscar Brie Larson (miglior attrice nel film "Room"), la giovane pilota dell'aeronautica statunitense si ritroverà nel bel mezzo di una guerra intergalattica tra due razze aliene. La storia sarà ambientata negli anni '90 e i "cattivi" saranno gli Skrull, mentre sullo schermo torneranno i Kree, già noti nei film di Thor e nella serie "Agents of Shield".





Riprendono il loro ruolo Lee Pace, che veste nuovamente i panni di Ronan l'Accusatore, Samuel L. Jackson come Nick Fury e Clark Gregg come Phil Coulson, scomparso nel film del 2012 Avengers. Per quanto riguarda questi ultimi, dato che la trama è antecedente rispetto alla storyline Marvel, sono stati “ritoccati” dalla computer grafica e ringiovaniti radicalmente. New entry è Jude Law (a novembre nei cinema nei panni del giovane Albus Silente in "Animali fantastici: i crimini di Grindelwald"), che interpreterà un agente della razza aliena Kree, figura chiave nell'acquisizione dei poteri da parte della protagonista.



Di recente, Clark Gregg aveva parlato del suo ritorno sul grande schermo nei panni dell'agente Coulson, parlando di un uomo agli inizi della sua carriera come spia, fissato con il rap e dallo stile lontanissimo dai soliti completi eleganti mostrati finora.

