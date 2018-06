Casa del Cinema, al via la stagione dal 26 tra Archibugi, Magnani e Suburra

I 30 anni del cinema di Francesca Archibugi, gli omaggi ad Anna Magnani attraverso le sue più grandi interpretazioni e a Claudio Abbado con le registrazioni delle sue direzioni più sorprendenti, le rassegne dedicate all’amore e ai thriller scandinavi. E poi i film di Cattleya lungo due decenni di attività, la serie “Suburra”proiettata sul grande schermo e l’imperdibile festa per il compleanno di Franca Valeri, signora del teatro, del cinema e della tv.



Sarà un’estate di emozioni e sguardi al femminile, ma anche di valorizzazione della memoria artistica del nostro paese quella che la Casa del Cinema di Roma ha in serbo per il suo pubblico dal 26 giugno al 5 settembre. Sotto gli alberi di Villa Borghese, nel teatro all’aperto Ettore Scola, si svolgeranno 72 eventi con percorsi a tema, tutti a ingresso gratuito, riuniti sotto il nome di «Caleidoscopio»: un titolo che promette di regalare agli spettatori la magica illusione della settima arte unendola però anche a incursioni nella musica, nell’audiovisivo e nel teatro. Dopo gli interessanti numeri del 2017 - 95 mila presenze, 121 eventi, 9 mostre, 579 rappresentazioni e 363 giorni di attività - non sorprende che anche la stagione estiva 2018 della Casa del Cinema sia all’insegna della creatività e della vitalità, guardando al passato e al contemporaneo, anche grazie alla collaborazione con altre istituzioni culturali, realtà private e associazioni.



La grande serata del 26 giugno dedicata a Franca Valeri e ai suoi 98 anni, con immagini di repertorio e la proiezione di “Parigi o cara” del 1962, darà il via al cartellone. Poi dal 27 sarà un rincorrersi di film, con le storie narrate da Francesca Archibugi (da “Mignon è partita” del 1988 a “Gli sdraiati” del 2017) e prodotte da Cattleya (da “Romanzo Criminale” di Placido del 2005 a “Benvenuti alSud” di Miniero del 2010), quelle da brivido (come “Il senso di Smilla per la neve” del 1997) e quelle che indagano le sfumature dell’amore (come “L’amore non va in vacanza” di Meyers del 2006) fino ai capolavori (in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia) interpretati da Anna Magnani, di cui si festeggia l’anniversario della nascita (il 1908), da “Mamma Roma” a “La rosa tatuata”.



Attesissimo l’omaggio tutte le domeniche a Claudio Abbado, realizzato con la collaborazione di Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rai Teche e Fondazione Claudio Abbado: un’antologia ragionata di documenti audiovisivi, dal titolo «W Claudio», che ripercorre la carriera del grande direttore (dal Requiem di Verdi del 1968 al docufilm sull’esperienza in Venezuela con Josè Antonio Abreu per insegnare musica ai bambini più disagiati) e ne ricorda la capacità immaginifica e la grande qualità di sperimentatore. Dal 4 all’8 luglio saranno poi presentati i 10 episodi di “Suburra”, la prima serie italiana prodotta da Netflix. Presenti nel programma anche 3 festival, quello sul Cinema Bulgaro (28/6-1/7), il Romafrica (20-22/7) e il Rome Indipendent Cinema Festival (25/8). «Siamo liberi di sperimentare perché spendiamo ciò che guadagniamo, a tutto vantaggio dei cittadini che non pagano e senza gravare sulle finanze dell’amministrazione comunale», afferma Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema, «stiamo già preparando la stagione autunnale, nella quale avremo due sale rinnovate e riqualificate dal punto di vista tecnologico, per un programma capace di coniugare l’industria con l’artigianato».

