Christian De Sica e Massimo Boldi "Amici come prima": via alle riprese del loro film (dopo 13 anni)

Dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia "Amici come prima": il titolo che è già tutto un programma.



Ad annunciarlo è Christian De Sica sul suo profilo Facebook: «E Domani a Milano si ricomincia», scrive l'attore che è anche il regista della pellicola, prodotta da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore.

Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani di successo.



