Christian De Sica e Massimo Boldi dopo 13 anni insieme: «Ecco il vero motivo per cui ci siamo allontanati»

Christian De Sica e Massimo Boldi ospiti insieme a Verissimo per la prima volta dopo 13 anni. I due comici, colleghi e amici, hanno vissuto per oltre 10 anni un periodo di separazione non solo professionale ma anche personale che ha fatto molto discutere i loro fan creando non pochi dispiaceri.









Negli anni i due hanno parlato in diversi programmi e giornali della separazione e a lungo si sono accusati reciprocamente di mancata comprensione. In 13 anni hanno continuato a sfidarsi al botteghino del cinema, ma ora sono di nuovo insieme. Silvia ricorda che Boldi aveva dichiarato che De Sica aveva preferito il lavoro all'amicizia,ma oggi ironizza e afferma: «No, era tutta una preparazione a ritrovarci». Christian aggiunge: «La prima volta che ci siamo rivisti sul set è stato come se non fosse successo nulla».



La verità la spiega Christian: «Io ero rimasto con De Laurentis, mentre Massimo voleva produrre per conto suo, per questo ci siamo separati. Poi negli anni abbiamo iniziato a dire reciprocamente una serie di cavolate e ci siamo allontanati. Ora il mio contratto con il produttore è scaduto e siamo tornati a casa insieme e siamo pronti per uscire a Natale con un nuovo film».



La loro unione è stata apprezzata da tutto il pubblico e gli stessi attori confermano per strada di aver sempre ricevuto un gran calore dal pubblico. Anche le famiglie degli attori sono felicissimi di questo ritorno di fiamma: «Mio figlio mi ha aiutato nella regia per la felicità», ha detto Christian, «anche mia figlia ha partecipato, come aiuto sarta, tutti hanno voluto partecipare per stare tutti insieme».

