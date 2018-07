Enrico Vanzina a Fiumicino estate: «Fregene simbolo del cinema»

A Fiumicino il primo fine settimana di agosto segna l'inizio della rassegna cinematografica "Omaggio a Vanzina" che animerà nei weekend la lecceta di Fregene. Venerdì 3 agosto sarà il momento di "Sapore di mare" (alle 21), mentre sabato 4 agosto sono due i film in programma: "Il cielo in una stanza", alle 21, e "South Kensington", alle 23. E proprio sabato, a presentare i film in programma, ci sarà Enrico Vanzina, fratello di Carlo, regista, sceneggiatore e produttore insieme a lui di diverse pellicole.

LA TESTIMONIANZA

«In questo momento in Italia ci sono rassegne in omaggio a mio fratello in tutte le località di vacanza - spiega Vanzina -. Non posso essere ovunque, ma porto con piacere il mio saluto pubblico a Fregene che Carlo e io abbiamo amato molto. Abbiamo passato spesso le vacanze qui, da bambini, tra l'hotel Villa dei Pini e lo stabilimento Toni - continua il regista -. E poi c'è una cosa che non tutti sanno. Sebbene ambientato a Forte dei Marmi, "Sapore di mare" è stato girato quasi interamente a Fregene, spiagge incluse».ù

IL RICORDO

«Carlo - continua - aveva una vera passione per questo posto che gli ricordava Fellini, Flaiano, Pontecorvo, Rosi, Wertmüller, Nanni Loy. Tutti personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano».

Domenica 5, infine, alle 21 si proietterà “Amarsi un po".

