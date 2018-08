Domani Carlo Verdone al Nuovo Cinema Paradiso di Amatrice

Ospite d'eccezione per il Nuovo Cinema Paradiso di Amatrice: domani sera Carlo Verdone farà visita alla popolazione del borgo dell'Alto Lazio, l'appuntamento è per le 21 presso la tendostruttura che ospita il cinema, dove sarà proiettato il film “Benedetta follia”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Verdone, distribuito dalla Filmauro. Un segno di fratellanza e la volontà di portare un sorriso, quello che il grande artista rivolge con la sua visita alla città di Amatrice e al suo cinema, nato dopo il terremoto grazie alla solidarietà di Siae e Anica, che per due anni è stato un importante punto di ritrovo della popolazione amatriciana e ha visto momenti di spettacolo, cultura e condivisione, nonché la presenza di vari artisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA