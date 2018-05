Da Tati a Wenders, tutti i film della Biennale Danza a Venezia

“Playtime” di Jacques Tati, “Pina” di Wim Wenders, “Mister Chocolat” con Omar Sy e James Thierrée, “An evening of Dance Construction” di Simone Forti: sono alcuni titoli del ciclo di film, relativi non solo alla danza, ma anche al movimento, al ritmo, al corpo, in programma al 12/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea (22 giugno-1 luglio) della Biennale di Venezia. Scelti dalla direttrice Marie Chouinard, i film - che si potranno vedere ogni pomeriggio nel Giardino della Marceglia all'Arsenale - colgono l'arte della coreografia in ogni espressione umana e offrono sguardi diversi sulla danza e sul mondo artistico, affiancando gli spettacoli in programma.



C'è “Playtime”, capolavoro di Jacques Tati, ovvero Monsieur Hulot catapultato in una Parigi avveniristica, travolto dalla frenesia dei tempi moderni. Sempre focalizzato sul linguaggio universale del corpo è anche “Le Porteur di Dimitri”, il grande clown formato al magistero di Etienne Decroux e di Marcel Marceau di cui ha continuato l'illustre tradizione con una propria scuola e una propria compagnia. Nel solco delle comiche del cinema muto, lungo la linea che da Buster Keaton e Charlie Chaplin arriva a Tati, si collocano Dominique Abel e Fiona Gordon, con studi teatrali e circensi alle spalle, autori della commedia umoristico-fantastica “La fée”, dove si racconta la storia di Dom, guardiano notturno in un albergo. E ancora dal circo al teatro, dall'anonimato alla fama, si svolge l'incredibile destino del clown Chocolat (Omar Sy), il primo artista nero di Francia, immortalato in un quadro di Toulouse-Lautrec e raccontato nell'omonimo film dalla cinepresa di Roschdy Zem.



Oltre a Simone Forti con il film “An evening of Dance Construction”, tanti i ritratti di grandi artiste, il loro percorso di vita intima e creativa, le fragilità e le conquiste: “Pina” di Wim Wenders, film consacrato alla Bausch e al suo ensemble di Wuppertal, “Sur son cheval de feu” di Raymond St-Jean dedicato a Louise Lecavalier, “Restless Creature” di Linda Saffire e Adam Schlesinger. Un'altra grande ballerina, Bobbi Jene, e un'altra grande compagnia, la Batsheva Dance Company di Ohad Naharin, ma anche la vita oltre la sala prove, la ricerca della propria indipendenza creativa fra fragilità e determinazione: raccontata da Elvira Lind, “Bobbi Jene” è stato premiato al Tribeca Film Festival dello scorso anno come miglior documentario, montaggio e fotografia. Sul piano del film di finzione è invece “Pendular” di Julia Murat, presentato alla sezione Panorama della Berlinale 2017. Infine uno spettacolo cult di Marie Chouinard, sacerdotessa della danza dal lessico primitivo e al tempo stesso raffinatissimo, da cui il canale culturale Arte ha tratto l'omonimo film “Body_Remix/Goldberg_Variations”, uno spettroscopio del gesto in cui le protesi del corpo - stampelle, corde, imbracature - liberano i movimenti dei danzatori e li reinventano.







