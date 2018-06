Dal 2 luglio torna “Bimbi Belli” al Nuovo Sacher, 10 film d'esordio con dibattito di Nanni Moretti

Torna anche quest'anno dal 2 al 17 luglio “Bimbi belli. Esordi nel cinema italiano 2018”. La rassegna, arrivata alla tredicesima edizione, comprende dieci esordi selezionati da Nanni Moretti che condurrà i dibattiti con i registi al termine di ogni proiezione al cinema Nuovo Sacher di Roma. La giuria sarà composta da spettatrici e spettatori che assegneranno nella serata finale i premi per miglior film, migliore attrice, miglior attore e miglior dibattito.



Tra i film della rassegna: “Finché c'è prosecco c'è speranza” di Antonio Padovan; “Hotel Gagarin” di Simone Spada; “La terra dell'abbastanza” di Damiano e Fabio D'Innocenzo e “Il cratere” di Luca Bellino e Silvia Luzi. Il film di esordio di Bimbi Belli sarà il 2 luglio “Metti una notte” di Cosimo Messeri che come “Beate” di Samad Zarmandili (il 13 luglio) sarà proiettato in anteprima e distribuito al cinema nei prossimi mesi. Gli spettacoli all'arena avranno inizio alle 21,30

