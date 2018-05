De Sica e Boldi "Amici come prima": insieme nel nuovo cinepanettone

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme per un cinepanettone dal titolo particolarmente indicativo: “Amici come prima”. Il film di Natale 2018 ha così ritrovato i re del botteghino che tornano a formare la coppia artistica doc della commedia di Natale. Il film, interpretato da Massimo Boldi e Christian De Sica, che seguirà anche la regia, è prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore. Boldi e De Sica hanno iniziato il loro ventennale sodalizio nel 1986 con il film “Yuppies - I giovani di successo”, fino all'ultima uscita nel 2005 con “Natale a Miami”: complessivamente 23 pellicole che li hanno visti insieme sul set.



Erano quindi tredici anni che i due popolari attori non recitavano spalla a spalla nel cinepanettone. Il “divorzio” all'epoca era stato consensuale, ma aveva sollevato polemiche e molte voci nel mondo dello spettacolo, finché l'anno scorso Boldi aveva scritto una lettera a De Sica manifestando l'intenzione di riunirsi.



