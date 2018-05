Dal 7 maggio “Digital Movie Days”, oltre 120 film a prezzi scontati

Dal 7 al 13 maggio grandi film e serie tv saranno disponibili sulle principali piattaforme digitali al prezzo di due caffè. Per la prima volta in Italia Univideo, l'associazione che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray ecc.) e online (piattaforme Video on demand) e le principali piattaforme di offerta audiovisiva legale (Chili, Google Play, Infinity, ITunes, Rakuten Tv, Sky Primafila, Tim Vision, Xbox Video) lanciano Digital Movie Days, una settimana di promozione durante la quale i film potranno essere acquistati a un prezzo promozionale di 1,99 euro per il video on demand e 5,99 euro per l'Electronic sell-through, ovvero la vendita online. Un'iniziativa che punta a sostenere e promuovere l'offerta digitale legale di contenuti audiovisivi.



Digital Movie Days, spiega Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente Univideo e presidente CG Entertainment, «ha come obiettivo quello di comunicare al grande pubblico che oggi è possibile fruire di contenuti audiovisivi in modi diversi, rimanendo nella legalità e usufruendo di offerte e di servizi altamente tecnologici e competitivi. L'iniziativa vuole essere anche una risposta forte alla pirateria che rimane un problema rilevante per le nostre industrie ma che può essere contrastata anche attraverso un lavoro inclusivo di offerte e di proposte legali competitive».



Secondo gli ultimi dati Fapav/Ipsos, l'incidenza complessiva della pirateria si attesta sul 39% tra gli italiani di 15 anni o più, per una stima di oltre 668 milioni di titoli piratati all'anno. Promuovere l'offerta digitale legale, che secondo l'ultimo rapporto Gfk/Univideo si attesta quasi al 22% nel rapporto tra fisico e online, «è l'obiettivo dell'industria - conclude Univideo - e deve esserlo anche delle istituzioni e di coloro che producono contenuti destinati al grande pubblico».







© RIPRODUZIONE RISERVATA