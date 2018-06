“Dogman” è il film italiano dell'anno all'Ischia Global Film & Music Festival

È “Dogman” il Film italiano dell'anno alla 16esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival che si svolgerà dal 15 al 22 luglio. Il regista Matteo Garrone, il protagonista Marcello Fonte, premiato come miglior interprete maschile a Cannes e il co-protagonista Edoardo Pesce riceveranno l'Ischia Award mercoledì 18 luglio al termine di una proiezione speciale. Lo ha annunciato Cheryl Boone Isaacs, ex-presidentessa dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e chairperson del Global fest 2018 insieme al produttore Andrea Leone. Prodotto dallo stesso Garrone, dal premio Oscar Jeremy Thomas, Le Pacte, Rai Cinema e distribuito nel mondo da Rai Com (uscirà questa estate in Francia e in Gran Bretagna) dopo aver incantato la critica internazionale sulla Croisette, a questo punto della stagione “Dogman” si propone come il candidato più accreditato per la designazione italiana agli Oscar 2019.



Nella stessa serata del 18 luglio, il produttore musicale Quincy Jones, riceverà il premio Ischia William Walton Music Award in occasione dei 60 anni di carriera. Tra gli ospiti del Global Festival anche i registi Terry Gilliam con l'anteprima italiana di “The Man Who Killed Don Quixote”, Bobby Moresco (impegnato anche nel casting di “Lamborghini”) con l'anteprima di “Bent” e Bille August. I registi saranno anche tra i docenti dell'Acting Masterclass del coach hollywodiano Bernad Hiller che richiamerà 60 artisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Il Social Forum premierà l'Andrea Bocelli Foundation per l'impegno umanitario.



