Da Vivian Maier a Elia Kazan, sei film su “Vite straordinarie” allo spazio Silos di Armani a Milano

Armani Silos propone dal 13 giugno la rassegna “Vite straordinarie” nello spazio milanese di via Bergognone. Sei classici titoli biografici che raccontano le vite di straordinari talenti dando vita a un’eclettica raccolta sui risvolti psicologici della creatività. I titoli in rassegna sono: “ Finding Vivian Maier” (diretto da John Maloof e Charlie Siskel nel 2013), che narra della misteriosa tata Vivian Maier, dotata di uno stupefacente talento fotografico; “Let’s Get Lost” (diretto da Bruce Weber nel 1988), che racconta la storia del leggendario musicista jazz Chet Baker; “The Art Life” (diretto da John Nguyen, Olivia Neergaard - Holm e Rick Barnes nel 2016 ), che parla degli anni formativi del famoso regista David Lynch; “Il sale della terra” (diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado nel 2014), uno studio sul noto fotografo brasiliano Sabastião Salgado; “A Letter to Elia” (diretto da Martin Scorsese e Kent Jones nel 2010), che esplora la vita e la carriera del regista Elia Kazan; “Listen to Me Marlon” ( diretto da Stevan Riley nel 2015), uno sguardo approfondito sul grande attore attraverso alcune registrazioni private.



Giorgio Armani ha sempre avuto un legame speciale con il cinema fin dall’infanzia . Si è formato come stilista prendendo ispirazione da alcuni film che lo hanno colpito, e continua ad avere un rapporto privilegiato con la settima arte. Questa serie è incentrata sul talento creativo, un elemento che ha plasmato la vita e il lavoro di Re Giorgio. «Il cinema, con i suoi diversi generi, è stato e continua a essere per me una fonte di ispirazione. I film biografici sono un modo affascinante di esplorare la vita di persone che sono note principalmente per il loro lavoro . Questa rassegna offre un’interessante chiave di lettura della loro creatività», ha detto Armani.







