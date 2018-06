In sala il 20 giugno “Sea Sorrow - Il dolore del mare”, opera prima di Vanessa Redgrave

Il documentario “Sea Sorrow - Il dolore del mare”, opera prima dell'attrice premio Oscar Vanessa Redgrave, arriverà nelle sale italiane al 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, distribuito da Officine Ubu, che devolverà parte del ricavato all'Unhcr. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso novembre e prim ancora al Festival di Cannes e al New York Film Festival, il documentario è prodotto da Carlo Nero, figlio della Redgrave, e affronta il dramma dei rifugiati che arrivano sulle coste europee da guerre e miserie d'oltremare, con uno sguardo particolare sui bambini, di cui Redgrave si occupa da tempo nel suo impegno umanitario.



“Sea sorrow - Il dolore del mare” rappresenta una riflessione personale e accorata da parte della regista sull'emergenza rifugiati ed è patrocinato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), principale organizzazione al mondo impegnata da oltre 56 anni a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi. Il documentario è supportato da Carlotta Sami, direttore delle comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell'Unhcr e segna il debutto alla regia di Vanessa Redgrave. Gli occhi sono quelli degli attivisti e dei rifugiati che raccontano il loro passato e il loro presente in un documentario particolarmente toccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA