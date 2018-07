Al Forte Sangallo di Nettuno dal 23 al 29 luglio “Guerre & Pace”, festival del cinema sui conflitti

Ancora cinema al Forte Sangallo. Si tiene a Nettuno dal 23 al 29 luglio 2018 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – la sedicesima edizione del Guerre & Pace FilmFest, vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, organizzata dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Una settimana con proiezioni di lungometraggi, documentari in collaborazione con Cinecittà Luce, ma anche presentazioni di libri. Il tema di questa edizione è “Dentro la guerra”, con protagonisti film, documentari e libri per intraprendere un viaggio attraverso le storie di uomini, donne, soldati coinvolti e travolti dalla crudeltà dei conflitti.



La rassegna di quest'anno si aprirà ricordando il centenario della fine della prima guerra e tra i documentari presentati, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, si proietterà “Il milite ignoto di Leonardo Tiberi”, l’eroe senza nome e senza medaglie che onora tutti i caduti della Grande Guerra, e “Come vincere la guerra” di Roland Seiko. In rassegna anche “Animali nella grande guerra” del maestro Folco Quilici che Guerre & Pace FilmFest ha avuto l’onore di avere ospite e “My war is not over” di Bruno Bigoni. Tra i film in rassegna si parte con un omaggio al Maestro Ermanno Olmi con la presentazione del suo capolavoro “Il mestiere delle armi”. In programma “Insyriated” di Philippe Van Leeuw, “Lebanon” di Samuel Maoz, “Land Of Mine” di Martin Zandvliet, “The Water Diviner” di Russel Crowe, “La Battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson.



Tra i libri che verranno presentati “Alle porte di Damasco. Viaggio nella Siria che resiste”, di Sebastiano Caputo (Edizioni Circolo Proudhon), che racconta cronistoria e intrecci geopolitici del conflitto in Siria, mentre l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, con il suo “Guerra e Mare. Conflitti, politica e diritto marittimo” (Ugo Mursia editore) affronta la storia del diritto marittimo internazionale, raccontando la genesi delle norme e mettendo in luce tutte le zone d'ombra che l'evolversi della situazione geopolitica internazionale sta evidenziando. Chiude il programma delle presentazioni “Perché ci attaccano - Al Qaeda, l’Islamic State e il terrorismo Fai da te”, di Laura Quadrella Sanfelice di Monteforte (Aracne editrice).











