Dalla Mostra del Cinema di Venezia il Leone d'Oro alla carriera a Vanessa Redgrave

L'attrice britannica Vanessa Redgrave è Leone d'Oro alla carriera della 75/A Mostra del Cinema di Venezia (in programma dal 29 agosto all'8 settembre). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della rassegna, Alberto Barbera. Il Leone d'Oro destinato alla regia era già stato attribuito dal board della Biennale a David Cronenberg. «Sono sbalordita e straordinariamente felice di sapere che sarò premiata col Leone d'Oro alla carriera dalla Mostra di Venezia», ha commentato Redgrave. «La scorsa estate - ha aggiunto - stavo girando proprio a Venezia “The Aspern Papers”. Molti anni fa ho girato “La vacanza” nelle paludi del Veneto. Il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l'unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano!».



«Unanimemente considerata tra le migliori interpreti femminili del cinema moderno, Vanessa Redgrave - commenta Barbera - è un'attrice sensibile e capace di infinite sfumature, interprete ideale di personaggi complessi e non di rado controversi. Dotata di naturale eleganza, innata forza di seduzione e di uno straordinario talento, è potuta passare con disinvoltura dal cinema d'autore europeo alle fastose produzioni hollywoodiane, dalle tavole del palcoscenico alle produzioni televisive, offrendo ogni volta risultati di assoluta eccellenza». «Le sue apparizioni, distribuite in sessant'anni di attività - prosegue il direttore della Mostra del Cinema - emanano autorevolezza e piena padronanza dei ruoli, generosità senza limiti ed estrema raffinatezza, qualità non disgiunte da una buona dose di audacia e combattività».







