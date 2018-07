Russell Crowe ingrassato? Esigenze di copione: si "trasformerà" in Roger Ailes, fondatore di Fox News

di Laura Larcan

Grasso sì, ma per esegenze di copione. Dal Gladiatore al fondatore di Fox News. «Al mio segnale, mangiatevi tutto». «Il gladiatore s'è mangiato pure i leoni». Sui social era scattata la corsa all'ultima battuta per quel fisico leggermente appesantito. Il protagonista era Russell Crowe, il grande divo premio Oscar, arrivato a Roma il 5 giugno scorso per partecipare all'evento del cine-concerto del Gladiatore al Colosseo ( e al Circo Massimo) con l'Orchestra italiana del cinema. Simpatia e charme a parte, il phisique du role lontano dalla statuaria prestanza di Massimo Decimo Meridio s'era fatto notare. Ma in queste ore sembrerebbe svelato il mistero (almeno se lo augurano i tanti fan).



L'attore di origini neozelandesi, infatti, interpreterà per il piccolo schermo (alla sua prima volta) Roger Ailes, fondatore di Fox News, che era assai in carne. La notizia del nuovo progetto sta rimbalzando su tutti i siti specializzati e lo stesso Crowe la sta rilanciando via social. L'attore si trasformerà, è il caso proprio di dirlo, per la nuova miniserie di Shotime dedicata alla controversa figura storica di Roger Ailes, creatore del canale all-news famoso in tutto il mondo, coinvolto nel 2016 nello scandalo sessuale che lo vide costretto a lasciarne la presidenza dopo che decine di sue dipendenti lo hanno accusato di molestie.

