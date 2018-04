Via al Trento Film Festival dedicato alle donne in vetta e alla “slow mountain”: ospiti Reinhold Messner e Rocco Papaleo

La guida nepalese Pasang Lhamu Sherpa Akita, prima donna del suo Paese ad aver scalato il K2, la free climber iraniana Nasim Eshqi, pioniera dell'arrampicata all'aperto in Medio Oriente, e stelle dell'alpinismo mondiale come Tommy Caldwell, Reinhold Messner, Manolo, Adam Ondra, Nicola Tondini, Denis Urubko, Emilio Previtali e Alex Txikon. E poi ancora l'attore e regista Rocco Papaleo, gli scrittori Paolo Rumiz, Paolo Cognetti e Marco Albino Ferrari e il campione di ciclismo Francesco Moser. Saranno loro alcuni degli ospiti del 66° Trento Film Festival, l'evento internazionale dedicato a cinema e montagna che si terrà a Trento da domani al 6 maggio. 150 gli appuntamenti in programma, tra spettacoli, incontri, mostre, convegni, iniziative collaterali e attività per bambini.



Il cartellone cinema presenterà 130 pellicole tra anteprime italiane e internazionali, selezionate tra le oltre 700 proposte. Paese ospite il Giappone. Temi centrali di questa edizione, intorno a cui si svilupperanno le sei serate evento in programma, saranno la filosofia della “slow mountain” - ovvero un approccio più lento e contemplativo alla natura - e i “confini” dell'alpinismo intesi come senso del limite e della rinuncia in alta quota. Il primo sarà approfondito da Paolo Rumiz in un intervento su scrittura e cammino dal titolo «Scrivere con i piedi» (27 aprile), dal biker e giornalista Alessandro Bertolini con «10.000 chilometri in bicicletta», cronaca della sua traversata in solitario del Nord America (30 aprile), e da Rocco Papaleo che in «Camminare mi piace» si racconterà tra teatro e canzoni (28 aprile). Alla questione dei «confini» saranno riservati tre momenti d'eccezione: una serata speciale dedicata a Tomek Mackiewicz, lo scalatore polacco scomparso a gennaio sul Nanga Parbat; lo spettacolo «Sulla via di Bruno Detassis» per scoprire, nel decennale della scomparsa del “custode del Brenta”, come è cambiato il modo di vivere la montagna (3 maggio); e gran finale con «L'assassinio dell'impossibile», serata che vedrà protagonista il re degli Ottomila Reinhold Messner.



Grande attenzione quest'anno sarà tributata alle donne conquistatrici di vette con due appuntamenti da non perdere nella sezione «Incontri»: «Climbing in Iran e libertà. Come la gravità porta all'uguaglianza», dialogo con Nasim Eshqi, unica climber dell'Iran ad aver fatto dell'alpinismo la propria professione, che accompagnerà il pubblico nell'esplorazione dello scenario iraniano dell'arrampicata, discutendo anche il contesto culturale del suo paese e le complessità che ha incontrato nella ricerca della propria strada (1 maggio). Altra importante testimonianza di cosa significhi diventare alpinista in un paese dove la montagna è un mondo soprattutto maschile sarà quella di Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida alpina del Nepal a cui, per il coraggio dimostrato nel terremoto del 2015, è stato assegnato il premio del National Geographic «Adventurer of the year». Al Festival, Pasang Lhamu Sherpa Akita parteciperà alla proiezione del film che la vede protagonista: «Mothered by Mountains» di Renan Ozturk (20 aprile).

