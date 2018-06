A Forlimpopoli domani si apre l'“Artusiana”, nove giorni di festa dedicati al padre della cucina italiana

Si torna a celebrare Pellegrino Artusi. Da domani si alza il sipario tra piazze e vicoli di Forlimpopoli (in provincia di Forlì-Cesena) sulla 22/a festa Artusiana, che durerà fino al primo luglio, dedicata al padre della cucina italiana. Oltre 150 appuntamenti fra convegni, visite guidate, laboratori, spettacoli e esperienze gastronomiche per i palati più esigenti. Una kermesse che quest'anno si apre controcorrente, all'insegna del “senza”: senza latte, senza carne, senza grassi, senza glutine, ma gli stand e gli oltre 40 punti di ristorazione saranno comunque ben forniti di pietanze: su 360 piatti in carta, ben 122 ricette sono ispirate all'Artusi. “Cucina senza” è anche il tema di un convegno nella giornata inaugurale, in cui storici, semiologi e scrittori discuteranno il valore della rimozione negli ingredienti dai piatti e dalle tavole, per arrivare infine agli stili di vita. In programma anche passeggiate alla scoperta dei principali monumenti della città, con degustazione di prodotti tipici, e visite guidate alla scoperta degli ambienti cari a Pellegrino Artusi.







