Da Euripide al tapis roulant, alla Biennale Danza tutto dà spettacolo

Al via venerdì 22 giugno (fino all’1 luglio) il dodicesimo Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Marie Chouinard e organizzato dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta. «Al di là del programma del festival che avrà inizio il 22 giugno», spiega Paolo Baratta, vorrei richiamare l’attenzione su quanto si sta già svolgendo da settimane nell’ambito del College Danza. Quindici giovani danzatori sono al lavoro con maestri su un’opera del repertorio contemporaneo e sulla realizzazione di una coreografia di Daina Ashbee. E inoltre, iniziativa davvero unica, sette danzatori qualificati sono stati messi a disposizione di tre giovani coreografi per la messa a punto di loro creazioni che saranno presentate al pubblico nei giorni del festival stesso. Tutto questo sotto la supervisione della direttrice Chouinard. Con queste iniziative Biennale Danza è davvero all’avanguardia e non solo in Italia».



Il programma del Festival presenta figure che hanno fatto e fanno la storia della danza: Meg Stuart, Leone d’oro alla carriera e capofila di improvisation projects che hanno marcato la sua attività influenzando numerosi artisti, alla Biennale con la prima italiana di Built to Last; Deborah Hay, antesignana della “controcultura” americana raccolta al Judson Dance Theater dove nascerà il postmodern, alla Biennale con Figure a Sea, in originale combinazione con i danzatori del Cullbergbaletten, massima espressione del balletto moderno, e la musica originale di un’altra grande sperimentatrice, Laurie Anderson.



Accanto a loro un’altra figura imprescindibile della danza come Marie Chouinard con la prima mondiale di Radical Vitality, Solos and Duets: a vent’anni dall’antologica delle sue prime creazioni Les Solos 1978-1998, presentata anche alla Biennale nel 1999, Marie Chouinard prosegue l’idea di attingere al proprio repertorio con la sua compagnia. Radical Vitality, Solos and Duets è un’opera retrospettiva di circa trenta assoli e duetti,

una nuova collezione coreografica, una reinterpretazione di queste brevi forme che diventano autonome, ma inscritte in un lungo e profondo processo creativo che si sviluppa per oltre quarant’ anni

In programma ci sarà poi il flamenco contemporaneo di Israel Galván, che in FLA.CO.MEN rivitalizza una tradizione secolare di cui è campione indiscusso. E ci saranno il “concerto-coreografico” di Frédérick Gravel, Some Hope for the Bastards, e Running Piece, di Jacques Poulin-Denis, coreografia per danzatore solo e tapis roulant, in prima europea per la Biennale.



E ancora: il grado zero della danza spaziando da operazioni concettuali al gesto ironico con Xavier Le Roy e la prima assoluta del suo Sacre du printemps, un assolo diventato quasi di culto che Le Roy ora reinventa rifrangendone i gesti fra tre interpreti femminili. Su questa stessa linea, in cui percezione e sensazione sono elementi chiave della coreografia, operano la danese Mette Ingvartsen, a Venezia con la prima italiana di To come (extended), Francesca Foscarini che presenta Vocazione all’asimmetria e la novità assoluta Animale e Irina Baldini, autrice di 7 ways to begin without knowing where to start, con cui si è rivelata a Biennale College lo scorso anno, e Quite now in prima assoluta.



Alla coreografia come esperienza sociale, spazio comune che performer e spettatore modellano insieme si orienta l’opera di Faye Driscoll, già Bessie Award e Doris Duke Artist Award, per la prima volta in Italia con Thank you for Coming: Attendance, capitolo primo di una serie di lavori “fatti per e con il pubblico”. Energia e vitalità espressiva provengono da un altro continente, dalla capoverdiana Marlene Monteiro Freitas, che la Biennale premia come nuovo talento con il Leone d’argento: Bacchae - Prelude to a Purge, presentato dalla Freitas in prima italiana, è l’originale rilettura del tragico mito euripideo interpretato dai dodici danzatori e i musicisti della sua compagnia.



Incontri con gli artisti invitati e un’ampia selezione di film concorrono a circoscrivere il programma di quest’anno fondato su un’idea della danza «come nutrimento per la psiche e per l’intelletto più che come puro oggetto estetico», spiega la curatrice Marie Chouinard. Sono 19 spettacoli in programma, 5 in prima assoluta, 1 in prima europea e 5 in prima per l’Italia.

