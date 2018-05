Danny Boyle, il nuovo 007 porterà la sua firma

Il regista inglese Danny Boyle dirigerà il nuovo film della saga di James Bond, che verrà interpretato per la quinta volta da Daniel Craig. Ad ufficializzare la regia affidata al regista di “Transpotting” sono stati i produttori. La produzione del venticinquesimo film della saga comincerà nei Pinewood Studios in Inghilterra il prossimo dicembre.



La sceneggiatura è firmata da John Hodge, vecchia conoscenza di Boyle perché autore di “Trainspotting’. Il film, che ancora non ha un tiolo, uscirà in anteprima nel Regno Unito nell’ottobre 2019 e negli Stati Uniti il mese seguente, secondo quanto annunciato da Eon Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios e Universal Pictures. «L’impareggiabile combinazione tra la direzione innovativa di Danny e la performance di Daniel nei panni di 007 ha fatto sì che dovessimo essere partner per il prossimo capitolo di questa serie iconica», ha dichiarato Donna Langley, presidente di Universal Pictures, il distributore internazionale del film.

