David di Donatello, Ammore e Malavita miglior film. Spielberg ricorda Fellini

di Paolo Travisi

Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello condotto da Carlo Conti su Raiuno. Standing ovation per Steven Spielberg che ha ricevuto il David alla Carriera per il suo contributo al mondo del cinema. A consegnare il “Lifetime Achievement Award” una delle attrici italiani più internazionali Monica Bellucci.



Apparizione lampo di Roberto Benigni nel backstage dei David di Donatello: è andato a salutare l'amico Steven Spielberg per poi lasciare subito gli Studios di Roma, dove è in corso la cerimonia di premiazione.

Il regista americano che riceve stasera la statuetta alla carriera, aveva detto sul red carpet che «avere il David di Donatello, significa molto per me, è un premio che viene da un Paese che non ha solo prodotto grandi cineasti qui ma anche tanti che sono emigrati in America e hanno cambiato il paesaggio del cinema americano». Il regista ha ribadito il suo amore per il cinema italiano: «Avete avuto tanti grandissimi autori, come Rossellini, Fellini, Antonioni, fino a Bertolucci, che è un amico».



Spielberg ha raccontato di quando arrivò a Roma per la prima volta e in albergo ricevette la visita di Federico Fellini.



ECCO TUTTI I PREMI







Hollywood è stata protagonista della serata anche con Diane Keaton, attrice Premio Oscar ed interprete di molti film di Woody Allen, che su proposta di Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano, riceverà un altro David speciale perché "dagli anni settanta ad oggi si è rivelata come una delle attrici più influenti del panorama cinematografico internazionale”. A farle compagnia, un'attrice italiana, Stefania Sandrelli. Anche per lei un David speciale, per le sue magnifiche interpretazioni con i registi più grandi del cinema italiano. Basti citare due splendidi film Divorzio all'Italiana e C'eravamo tanto amati”.Oltre agli artisti candidati per i David, molti altri ospiti sul palco per consegnare i premi, tra cui Pierfrancesco Favino, Roberto Bolle, Luca Zingaretti e Beppe Fiorello. Ed ancora le performance musicale di tre cantanti donne, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane.Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del Presidente della Repubblica. Molte candidate ed alcuni uomini indossavano la spilla di “Dissenso comune”, documento firmato da 124 artiste e lavoratrici dello spettacolo per denunciare le presunte le molestie che in questa stagione hanno scosso lo show business. Ed in un passaggio del suo discorso, il Presidente Sergio Mattarella ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo delle donne in ogni ramo della società. “Desidero ringraziare per la lettera che ho ricevuto dalle donne del cinema. Con forza hanno denunciato la mancanza di parità nei diritti, nelle opportunità, nelle condizioni di lavoro. Una inaccettabile pretesa di considerarle in condizione di inferiorità, che non di rado sfocia anche in pressioni indebite e in violenze, morali e fisiche”. Per il Capo dello Stato “questa distorta concezione nei confronti delle donne, presente in tanti ambiti della società, è insopportabile per persone libere". Dopo gli Oscar, anche in questa 62° edizione dei David di Donatello, l'affermazione dei diritti di donne e uomini liberi è il tema forte che dal mondo del cinema rimbalza alla società civile.

