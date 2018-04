E Cannes esclude (per ora) Sorrentino con il film su Silvio B.

di Maurizio Cabona

Aver voluto fissare l’uscita in Italia della prima parte di Loro, nuovo film di Paolo Sorrentino, per martedì 24 aprile, sembra la causa della sua momentanea non inclusione nel cartellone del Festival di Cannes. «Ci ha fatto dubitare -dice il direttore, Thierry Frémaux - la distribuzione in Italia del film in due parti, con la prima che precede il Festival». «È comunque questione ancora in corso», aggiunge. Ovvero, si vedrà se ammetterlo in extremis, in un concorso che ha ancora...

