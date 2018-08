È stato Peter Pan per Spielberg e il buffo alieno Mork di una serie di culto: 4 anni fa moriva Robin Williams

È stato Peter Pan per Spielberg, il buffo alieno Mork di una serie di culto, il dottor Hunter Patch Adams, l'androide Andrew Martin de L'uomo bicentenario. Ha dato la sua voce al Genio della Lampada di uno dei più amati dei classici Disney, Aladdin, e il suo volto al professor Keating nell'intramontabile L'attimo fuggente . L'11 agosto del 2014 moriva Robin Williams, genio della commedia e non solo, capace di far ridere e riflettere tutti, dai più grandi ai più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO